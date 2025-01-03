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BM: Gazze'de İnsan Hakları Felaketi Devam Ediyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'deki insan hakları ihlallerini ve hastanelere yönelik saldırıları kınadı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 20:35
BM: Gazze'de İnsan Hakları Felaketi Devam Ediyor

Gazze'de İnsan Hakları Felaketi Tüm Dünyanın Gözleri Önünde

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze’de süregelen insan hakları felaketine dikkat çekerek, bu durumun tüm dünyanın gözleri önünde devam ettiğini ifade etti. BM Güvenlik Konseyi, yılık ilke acil toplantısında, İsrail’in hastanelere yönelik saldırılarını ve bölgedeki sağlık krizini ele aldı.

Hastanelerin Korunması Gerekiyor

Video konferans aracılığıyla toplantıya katılan Türk, "Gazze'de insan hakları felaketi, dünyanın gözleri önünde devam ediyor. İsrail'in savaş araçları, binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve bölgenin harap olmasına neden oldu." dedi. Türk, uluslararası hukukun hiçe sayıldığını belirterek, hastanelerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Savaş Suçlarına Dikkat Çekildi

Türk, hastanelerin yıkılmasının yalnızca sağlık hizmetlerine erişim hakkının ihlali değil, aynı zamanda savaş suçlarına dönüşebileceğine vurgu yaptı. "Sağlık tesislerinin kasıtlı olarak tahrip edilmesi, sivil halka yönelik yaygın ve sistematik bir saldırının parçası olursa, insanlığa karşı suç teşkil edebilir" dedi.

Hastanelere Yapılan Saldırılar Araştırılmalı

İsrail'in hastaneler etrafında gerçekleştirdiği saldırıların sağlık hizmetlerine karşı korkunç bir etki yarattığını aktaran Türk, bu tür saldırıların bağımsız ve şeffaf bir şekilde araştırılması çağrısında bulundu. Türk, hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığına dair iddiaların yeterli kanıtlanmadığını belirtti.

Sağlık Durumu Giderek Kötüleşiyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) temsilcisi Richard Peeperkorn, Gazze'de hastanelerin defalarca savaş alanına dönüştüğünü belirterek, hastaların hayat kurtarıcı hizmetlerden mahrum kaldığını ifade etti. Peeperkorn, "Hastanelere yönelik saldırılar devam ediyor," diyerek, Kuzey Gazze’deki sağlık ve insani durumun her geçen gün kötüleştiğini vurguladı.

Sağlık Çalışanları Hedef Haline Geldi

Gazze'de görev yapan çocuk cerrahı Tanya Haj Hassan, Ekim 2023’ten bu yana sağlık çalışanlarının öldürüldüğünü ve gözaltına alındığını belirterek, "Giydikleri beyaz önlükler, sanki sırtlarında bir hedef haline geldi," dedi. Ayrıca, uluslararası insani hukukun önemine vurgu yaparak, hesap verme çağrısı yaptı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Haj Hassan, Gazze’de barış ve güvenliğin sağlanması için uluslararası topluma seslenerek, dünya ülkelerinin insan haklarının evrensel olarak uygulanmasını sağlaması gerektiğini belirtti.

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