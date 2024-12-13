BM Genel Sekreteri Guterres, Erdoğan'a Etiyopya-Somali Anlaşması için Teşekkür Etti

BM Genel Sekreteri'nden Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki ülke liderini bir araya getirme ve anlaşmanın sağlanmasındaki rolü için teşekkür etti.

BM Sözcülük Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in Ankara Bildirisi hakkındaki olumlu görüşlerinin yanı sıra, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in tartışmalı meseleleri dostluk ve karşılıklı saygı çerçevesinde çözme kararı aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Guterres'in teknik müzakerelerin başlaması ve bu süreçten olumlu sonuçlar beklediği ifade edildi. "BM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülke liderini bir araya getirme konusundaki girişimi ve anlaşmanın uygulanmasına desteği için teşekkürlerini iletir" denildi. Ayrıca, BM'nin süreçte destek vermeye hazır olduğu belirtildi.