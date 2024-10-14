BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze İçin Çağrı

BM Genel Sekreteri Guterres’ten Gazze Açıklaması

Birleşmiş Milletler, Gazze’deki insani krizle ilgili olarak Genel Sekreter Antonio Guterres’in yoğun bir şekilde ateşkes, insani yardımların artırılması ve esirlerin serbest bırakılması için çaba gösterdiğini duyurdu.

Guterres'in Çabaları ve Tepkiler

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, Guterres ve ekibinin çatışmayı sonlandırmak için sürekli olarak girişimlerde bulunduğunu belirtti. Dujarric, "Genel Sekreter, ateşkes ve insani yardımlar konusunda kararlı bir şekilde çalışma sürdürmektedir," şeklinde bir açıklamada bulundu.

Gazze'deki Durum ve Yaralılar

Gaza’daki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesine yönelik saldırılardan sonra, yaklaşık 40 ailenin etkilendiği bildiriliyor. Dujarric, olayların ardından bölgedeki BM çalışanlarının sahada incelemelerde bulunduğunu aktardı. Yaralıların en yakın sağlık tesislerine yönlendirildiği belirtilirken, insani yardımların yetersiz kalması da endişe yaratıyor.

İnsani Yardım İhtiyacı

Dujarric, Gazze halkının BM’ye yönelik hayal kırıklığını dile getirirken, mevcut insani yardımın en düşük seviyeye gerilediğini ve artırılması gerektiğini vurguladı. "Çatışmalar nedeniyle ulaşmamız gereken kişilere ulaşamamak büyük bir üzüntü kaynağı," ifadelerini kullandı.