BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Lauber'dan Üyelerine Katılım Çağrısı

BM İnsan Hakları Konseyi 58’inci Oturumu Öncesi Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK) Başkanı Jurg Lauber, 24 Şubat'ta başlayacak olan İHK'nin 58'inci Oturumu öncesinde üye ülkelere önemli bir çağrıda bulundu. Lauber, ülkeleri toplantıya katılmaya, endişelerini dile getirmeye ve önceliklerini paylaşmaya davet etti.

İnsan Haklarının Önemi

İHK'nın 2025 Dönem Başkanı ve İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Lauber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların haklarının dünya gündeminin her zaman bir parçası olduğunu belirtti. İnsan haklarının barış, güvenlik ve ekonomik kalkınma için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Lauber, bu konuların birbirleriyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Oturumun Gündemi ve Tartışmalar

Lauber, üye ülkelerin toplantıda nelerin ele alınacağına karar vereceğini belirterek, bu nedenle insan haklarının tüm yönlerinin ortaya konulacağı ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceği 6 hafta geçirmeyi umduklarını dile getirdi. Konseyin etkinliğinin, ülkelerin önemli gördükleri konuları gündeme getirme becerisinde yattığını söyleyen Lauber, üye devletlerin hangi konuları tartışacağına karar vermesinin İHK’nın güçlü yanlarından biri olduğunu kaydetti.

Toplantıya Katılma Çağrısı

İHK'nin yaptırım uygulama yetkisinin bulunmadığını hatırlatan Lauber, ancak konseyin konuları tartışma ve kamuoyuna sunma imkanının önemli bir katkı sağladığını vurguladı. Ümember ülkelerden toplantıya katılmalarını isteyen Lauber, şu sözleri sarf etti: "Lütfen toplantıya katılın, endişelerinizi dile getirin, önceliklerinizi ve uzmanlığınızı paylaşın. Dinlemeye ve birbirinize saygı duymaya hazır olun. Konseyin gücü budur."

İnsan hakları sorunlarının nasıl ele alınacağına birlikte karar verilmesi durumunda, konseyin en iyi durumda olacağının altını çizen Lauber, yaklaşan oturumun gündeminde bu konuların olacağını ifade etti. İHK'nin 58'inci Oturumu 24 Şubat'ta başlayacak ve 4 Nisan'da sona erecek.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK) Başkanı Jurg Lauber, 24 Şubat'ta başlayacak İnsan Hakları Konseyi'nin 58'inci Oturumu ve toplantının gündemine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK) Başkanı Jurg Lauber, 24 Şubat'ta başlayacak İnsan Hakları Konseyi'nin 58'inci Oturumu ve toplantının gündemine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.