BM, İsrail'den Lübnan'a Yönelik Bombalamaları Durdurmasını İstedi

BM'den Kritik Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'den Lübnan'ı bombalamayı sonlandırmasını ve ülke içerisindeki kara kuvvetlerini geri çekmesini talep etti. Bu çağrı, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Fransa'nın önerisi üzerine düzenlenen oturumda yapıldı.

Şiddet Durumunun Ciddiyeti

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, bu süreçte üye ülkeleri bilgilendirerek, "Şiddetin ve akan kanın durdurulamaması gerçekten üzücü," dedi.

İnsani Durum Endişe Verici

DiCarlo, İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanlarının ciddi insani krizlere yol açtığını vurgulayarak, sadece son bir hafta içerisinde 300 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, "Lübnan'daki sağlık sistemi büyük bir baskı altında," şeklinde ekledi.

Diplomasi Çağrısı

"Taraflar, silahlar yerine diplomatik seçenekleri değerlendirmelidir," diyen DiCarlo, her iki tarafın da egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Siviller, altyapılar ve insani yardım çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, DiCarlo, "Artık bu şiddet döngüsünü geri çevirmek ve bölgeyi felaketten kurtarmak için harekete geçme zamanı," ifadelerini kullandı.