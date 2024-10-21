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BM, İsrail'in Cibaliya'ya Acil Erişim Talebini Reddettiğini Duyurdu

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Cibaliya'ya insani yardım erişimini reddettiğini açıkladı, durumun ciddi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 20:39
BM, İsrail'in Cibaliya'ya Acil Erişim Talebini Reddettiğini Duyurdu

BM, Cibaliya'ya Erişim Talebini Reddetti

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Cibaliya'ya yönelik acil erişim talebini kabul etmediğini açıkladı. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bu durumu ele almak üzere düzenlediği günlük basın toplantısında, "İsrail'in Cibaliya'ya erişim kısıtlaması, insanların yaşamını risk altına atmaktadır," şeklinde konuştu.

İnsani Yardım Harekâtları Zorlanıyor

Haq, devam eden insani krizin merkezine dikkat çekerek, "İsrail, enkaz altında kalanlara yardım sağlamak üzere yaptığımız erişim talebini 4 gündür reddediyor," dedi. Ayrıca, OCHA tarafından gıda, su, ilaç ve yakıt desteği için yapılan taleplerin de yine İsrail tarafından geri çevrildiğini belirtti.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda Zor Durum

Cibaliya Mülteci Kampı'na insani yardımların ulaşamadığı ve iletişim hatlarının da kullanım dışı kaldığını dile getiren Haq, Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırıların birçok insanın yerinden edilmesine yol açtığını vurguladı. Ayrıca, BM'nin Gazze'nin kuzeyi için organize ettiği 23 insani yardım misyonunun da İsrail'in müdahalesiyle engellendiğini aktardı. Ekim ayı boyunca Gazze genelinde yalnızca 4 insani yardım misyonuna izin verildiği kaydedildi.

İsrail'in Planları ve Gazze'deki Durum

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'den itibaren yoğun hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı. Ayrıca, 6 Ekim itibarıyla bu bölgelere kara saldırıları da gerçekleştirildi. Bu saldırıların, daha önceki haberlere göre, Filistinlilerin bölgeden zorla tahliye edilmesi ve İsraillilere yerleşim alanları oluşturulması amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerden (Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya) Filistinlilerin boşaltılmasını talep etti. Adraee, bu çağrının ardından söz konusu bölgelerin haritasını paylaştı. Paylaşımların, eski general Giora Eiland tarafından hazırlanmış "generallerin planı" ile benzerlik taşımadığı dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu plan, Gazze'nin kuzeyinden Filistinlilerin tehcir edilmesini ve bölgenin kuşatılmasını öngörüyor.

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