BM, İsrail'in Engellemeleri Nedeniyle Gazze'ye Yardım Ulaşamıyor

BM, Gazze'ye İnsani Yardım Gönderemiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırma konusunda ciddi engellerle karşı karşıya olduklarını belirtti.

İsrail'in Engelleri

Sunghay, Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, "BM, İsrail yetkililerinin insani yardım konvoylarını tekrar tekrar engellemesi veya reddetmesi nedeniyle yaklaşık 70 bin kişinin hala Gazze'nin kuzeyinde bulunduğuna inanıyor. Bu kişilere herhangi bir insani yardım götüremiyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 13 aydır aralıksız sürdüğüne dikkat çeken Sunghay, bölgede açlık, hastalık ve ölüm tehdidinin büyüdüğünü ifade etti. Gündelik temel ihtiyaçların karşılanmadığını belirten Sunghay, "İnsanlar korkunç bir şekilde hayatta kalma mücadelesi veriyor," şeklinde konuştu.

Gerçekler Acı

BM temsilcisi, "Büyük çöplüklerde çöp karıştıran düzinelerce kadın ve çocuk gördüm. Büyük miktarda insani yardımın gelmesinin gerektiği çok açık, ancak gelmiyor. İsrailli yetkililerin bunu (yardım girişine izin vermesi) gerçekleştirmesi çok önemli," diye vurguladı.

Sunghay, Filistin halkının öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış durumda olduğuna işaret ederek, insanların kavranması güç acılar yaşadığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.