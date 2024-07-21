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BM, İsrail'in Yemen Saldırısına Dair Endişelerini Dile Getirdi

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Yemen'deki saldırısının yol açtığı can kaybından derin endişe duyduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 19:42
BM, İsrail'in Yemen Saldırısına Dair Endişelerini Dile Getirdi

BM'den İsrail'in Yemen Saldırısına Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği hava saldırısı sonrasında derin endişe duyduğunu ifade etti. Guterres, BM'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, bu saldırının bölgede daha fazla gerginlik yaratma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Saldırı Sonrası Durum Raporu

20 Temmuz'da meydana gelen olayda, İsrail'in saldırısının ardından 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 80'den fazla yaralının bulunduğu bildirildi. Guterres, saldırının elektrik altyapısına ciddi zararlar verdiğini ve rafineride büyük bir yangına neden olduğunu belirtti.

Taraflara İtidal Çağrısı

Guterres, taraflara "üst düzeyde itidal" çağrısında bulunarak, barışçıl bir çözüm için çaba harcanması gerektiğini dile getirdi. Bu tür saldırıların bölgede huzursuzluk yaratacağını ifade eden Guterres, tüm tarafların geri adım atması gerektiğini vurguladı.

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