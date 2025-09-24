BM Komiseri: Gazze'de 7 Ekim'den Bu Yana 4 Bin Çocuk Ampute Edildi

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de 4 bin çocuğun ampute edildiğini ve ateşkes çağrısı yaptığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:33
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 4 bin çocuğun ampute edildiğini vurguladı.

Lazzarini, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin son dönemde en zor günlerinden birini yaşadığını ve çok sayıda çocuğun İsrail saldırılarında öldüğünü veya yaralandığını belirtti.

Ateşkes çağrısı

Lazzarini açıklamasında, "Bu durum (İsrail'in Gazze'ye saldırıları) ne kadar uzun sürerse, çocuklar, gelecek nesiller boyunca devam eden ve giderek derinleşen travmalarının etkisi altında kalacaktır. Başkaları için olmasa bile, en azından çocuklar için ateşkes." ifadelerini kullandı.

Kayıplar ve yaralanmalar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 65 bin 419 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 160 kişi de yaralandı.

