BM, Nijerya'nın kuzeydoğusunda hava taşımacılığını askıya aldı

UNHAS ve WFP uçuşları finansman eksikliği nedeniyle durdu

Birleşmiş Milletler (BM), finansman yetersizliği nedeniyle Nijerya'nın kuzeydoğusunda insani yardım amaçlı hava taşımacılığı hizmetini durdurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yazılı açıklamasında BM İnsani Yardım Hava Servisi (UNHAS) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yürütülen sabit kanatlı uçuşların finansman eksikliği nedeniyle askıya alındığını bildirdi.

Dujarric, geçen yıl UNHAS uçuşlarıyla 9 binden fazla yolcunun taşındığını; bu yılın başından bu yana ise 4 bin 500 insani yardım çalışanının hizmetten faydalandığını kaydetti. Hizmetin sürmesi için 5,4 milyon dolar gerektiğini vurguladı.

Dujarric, kara yollarının güvenlik tehdidi nedeniyle kullanılamadığı bölgelerde hava taşımacılığının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

WFP Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Margot van der Velden ise gerekli finansman sağlanmadığı takdirde Nijerya'nın kuzeydoğusundaki insani yardım çalışmalarının en çok ihtiyaç duyan kişilere ulaşamayacağını belirtti.

Velden, hava bağlantılarının kesilmesi halinde milyonlarca kişinin açlık, yerinden edilme ve şiddet tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

WFP, Temmuz ayında bölgede 1,3 milyon kişiye yönelik gıda ve beslenme yardımlarının askıya alınabileceğini açıklamıştı.

Küresel bağışların azalmasının, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki en uzun insani krizlerden birini daha da derinleştirme riski taşıdığı belirtiliyor.