BM Raportörlerinden Filistin Yönetimine Al Jazeera Yasağına Tepki

BM Raportörlerinden Kritik Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Filistin yönetiminin Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma kararı üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Raportörler, bu kararın tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini ve insan hakları ihlalleri için cezasızlık riski taşıdığını belirtti.

İfade Özgürlüğüne Darbe

BM raportörlerinin yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin yönetimini Al Jazeera yasağını derhal sona erdirmeye ve işgal altındaki Filistin topraklarında yerel veya uluslararası tüm gazetecilerin özgürce ve güvenli bir şekilde çalışabilmelerini sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi. Raportörler, bu kararın ifade özgürlüğünü orantısız, gereksiz ve ciddi bir şekilde kısıtladığını vurgulayarak, derin endişe duyduklarını belirttiler.

Bilgi Edinme Hakkının Engellenmesi

Açıklamada, bu kararla birlikte Filistin halkının yanı sıra bölgesel ve küresel izleyicilerin bilgi edinme hakkının da engellendiğine dikkat çekildi. "Uluslararası medyanın varlığı dahil özgür ve bağımsız medya, işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar için şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması için hayati önem taşımaktadır," denildi.

İsrail'in Yolundan Gitmemeli

Ayrıca açıklamada, Filistin yönetiminin, Al Jazeera'yı yasaklayan ve uluslararası medyanın Gazze'ye erişimini engelleyen İsrail hükümetinin yolundan gitmemesi gerektiği vurgulandı. Filistin yönetimi, İsrail'in ardından kendilerinin de Al Jazeera'nın ülkedeki çalışmalarını geçici olarak durdurma kararı aldığını bildirmişti.