BM Raportörü Albanese: Hamas 2005 Seçimlerini Kazandı

BM Raportörü Albanese: Hamas 2005 seçimlerini kazanan siyasi güç

Francesca Albanese Roma'da Hamas algısını ve fiili otorite rolünü değerlendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı bir etkinlikte Hamas hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Albanese, katılımcılara yönelik konuşmasında şunları söyledi: "Bence insanların Hamas'ın ne olduğuna dair hiçbir fikirleri yok. Hamas 2005 seçimlerini kazanan siyasi bir güç. Bu, istesek de istemesek de böyle. En demokratik seçimlerden biri oldu."

Raportör, birçok kişinin Hamas'ı yalnızca silahlı bir hareket olarak gördüğünü belirterek, bu algının eksik olduğunu vurguladı: "İnsanlar 'ama Hamas, Hamas, Hamas' demeyi sürdürüyor. Bence insanların Hamas'ın ne olduğuna dair hiçbir fikirleri yok."

Albanese ayrıca Hamas'ın okullar, kamu tesisleri, hastaneler inşa ettiğini hatırlatarak bunun bir fiili otorite olduğunu ifade etti.

Konuşmasını, "Bu yüzden Hamas denildiğinde, aklınıza mutlaka gaddar kişiler, tepeden tırnağa silahlı insanlar veya savaşçılar gelmemesi gerektiğini anlamanız çok önemli. Öyle değil." sözleriyle tamamladı.