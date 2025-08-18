DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,72 0,47%
ALTIN
4.381,7 0,04%
BITCOIN
4.761.930,3 1,04%

BM Raportörü Albanese: Hamas 2005 Seçimlerini Kazandı

BM Raportörü Francesca Albanese, Roma'da Hamas'ın 2005'te kazandığı seçimleri hatırlatarak hareketin sosyal hizmetler sunan bir fiili otorite olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 16:27
BM Raportörü Albanese: Hamas 2005 Seçimlerini Kazandı

BM Raportörü Albanese: Hamas 2005 seçimlerini kazanan siyasi güç

Francesca Albanese Roma'da Hamas algısını ve fiili otorite rolünü değerlendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı bir etkinlikte Hamas hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Albanese, katılımcılara yönelik konuşmasında şunları söyledi: "Bence insanların Hamas'ın ne olduğuna dair hiçbir fikirleri yok. Hamas 2005 seçimlerini kazanan siyasi bir güç. Bu, istesek de istemesek de böyle. En demokratik seçimlerden biri oldu."

Raportör, birçok kişinin Hamas'ı yalnızca silahlı bir hareket olarak gördüğünü belirterek, bu algının eksik olduğunu vurguladı: "İnsanlar 'ama Hamas, Hamas, Hamas' demeyi sürdürüyor. Bence insanların Hamas'ın ne olduğuna dair hiçbir fikirleri yok."

Albanese ayrıca Hamas'ın okullar, kamu tesisleri, hastaneler inşa ettiğini hatırlatarak bunun bir fiili otorite olduğunu ifade etti.

Konuşmasını, "Bu yüzden Hamas denildiğinde, aklınıza mutlaka gaddar kişiler, tepeden tırnağa silahlı insanlar veya savaşçılar gelmemesi gerektiğini anlamanız çok önemli. Öyle değil." sözleriyle tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
2
Katar ve Mısır: Gazze'de Zorla Yerinden Etmeyi Reddediyoruz
3
1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar
4
Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Kabul Etti
5
Burkina Faso, BM Koordinatörü Carol Flore Smereczniak’ı 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti
6
Çorum Çalyayla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı, 26.330 Hap Ele Geçirildi

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri