Kurtulmuş: Millet İradesi Türkiye'de Tek Meşruiyet Kaynağı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'de meşruiyetin kaynağının millet iradesi olduğunu, iç veya dış odakların meşruiyet sağlayamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 11:46
TBMM Başkanı'ndan net mesaj

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı açıklamada Türkiye siyasetinde meşruiyetin kaynağına ilişkin güçlü bir değerlendirme yaptı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin bir kaynağı var, millet iradesi. Millet iradesinden başka hiçbir iç ya da dış odağın Türk siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değil

Kurtulmuş, sözleriyle millet iradesi vurgusunu ön plana çıkarırken, iç ve dış güçlerin siyasal meşruiyet iddialarına kesin bir sınır çizdi.

