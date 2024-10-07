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BM Raportörü'nden Gazze Açıklamaları: Durum Soykırımın Parçası

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü Mofokeng, Gazze'deki durumu derin bir kriz olarak nitelendirdi ve ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 21:26
BM Raportörü'nden Gazze Açıklamaları: Durum Soykırımın Parçası

BM Raportörü'nden Soğuk Gerçekler

Birleşmiş Milletler Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, Gazze'de yaşanan durumun "soykırım planının bir parçası" olduğunu yineledi. Mofokeng, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki halkın ruh sağlığının kritik bir düzeyde bozulduğunu belirtti.

Gazze'deki Ruh Sağlığı Krizi

Mofokeng, 2023 yılı itibarıyla Gazze'de anksiyete ve travma düzeylerinin "anormal" seviyelere ulaştığını ifade etti. "Gazze'de doğum belgelerini bile alamadan ölen ya da zar zor hayatta kalan geniş bir çocuk nesli var" diyen Mofokeng, hayatta kalanların sürekli maruz kaldıkları şiddet ve korkuyla kalıcı ruh sağlığı sorunları yaşadığını aktardı.

Psikolojik Terör ve Acil Eylem

Evlerin ve sağlık tesislerinin hasar görmesinin Gazze halkını sürekli bir belirsizlik içinde bıraktığını vurgulayan Mofokeng, durumu "psikolojik terör" olarak tanımladı. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin iyileşmesi için acil bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

İntihar Oranları ve Yeni Sorunlar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, devam eden saldırılar sonucunda Gazze'de ruh sağlığının gittikçe kötüleştiğini söyledi. Harris, intihar oranlarının yükseldiğini ve vakaların büyük çoğunluğunun genç erkeklerden oluştuğunu belirtti. Gazze'deki her bireyin zihinsel stres altında olduğunu ifade eden Harris, acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Uluslararası Yardım İhtiyacı

Harris, uluslararası uzmanların saldırılar durduktan sonra Gazze'nin yeniden inşasına destek vermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, ruh sağlığının fiziksel sağlık kadar önemli olduğunu hatırlatarak, durumun acilen ele alınması gerektiğini ifade etti.

Sonuç olarak, Gazze'nin ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarının derhal çözülmesi için küresel bir hareketlilik sağlanması gerektiği aşikar.

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