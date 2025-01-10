BM Suriye Araştırma Komisyonu'ndan Dayanışma Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Üyesi Hanny Megally, Suriye halkı ile dayanışma yapılması çağrısında bulundu.

Megally, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yaptığı ilk ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ziyaret sırasında Suriye'nin geçici hükümeti ile diyalog ve etkileşimi artırmak için görüşmeler yaptıklarını ifade eden Megally, Esed rejimi dönemi mağdurları ve aileleri için adalet, toplu mezarların ve delillerin korunması ile birlikte Komisyon'un devam eden çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Yeni yönetimin, Komisyon ile etkileşime devam etme isteğini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Megally, bu durumun Esed rejiminin görev süresince Komisyon'a erişim izni vermemesi nedeniyle önemli bir değişimi simgelediğini aktardı.

Megally, "Yeni yönetim yetkililerini, gözaltı merkezlerindeki toplu mezarların ve delillerin korunmasını güçlendirdiği için takdir ediyoruz. Bununla birlikte, ilgili sivil toplum örgütleri ve uluslararası aktörlerle bu çabalarını daha da ileriye taşımaları için teşvik ediyoruz," değerlendirmesinde bulundu.

Megally, Komisyonun 2011'den bu yana soruşturmalarının odak noktası olan gözaltı merkezleri ve toplu mezar alanları dahil Şam ve çevresini ilk kez ziyaret ettiğine dikkati çekti. Bu suiistimallerin bir daha asla tekrarlanmaması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Megally, "Suriyeliler arasında açık bir rahatlama hissi var. Onlarca yıllık baskıcı yönetimden sonra korku ortadan kalktı ve yeni bir özgürlük hissi elle tutulur hale geldi," ifadelerini kullandı.