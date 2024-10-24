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BM: Suriye'nin Acil Dikkat İhtiyacı Var

Birleşmiş Milletler, Suriye'deki artan gerginliklerin derhal ele alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 00:14
BM: Suriye'nin Acil Dikkat İhtiyacı Var

BM'den Suriye'ye Uyarılar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, bölgede artan gerginliğin Suriye'deki durumu kötüleştirdiğini ifade etti. Pedersen, "Suriye'nin kolektif dikkatimize ihtiyacı var," şeklinde konuştu.

Bölgesel Gelişmelerin Etkisi

BM Güvenlik Konseyi'nde, Suriye'deki kötü gidişatın yanı sıra Filistin, Gazze ve Lübnan üzerindeki ihtilafların da etkileri ele alındı. Pedersen, bölgedeki herhangi bir savaşa dikkat çekerek, bu durumun Suriye'de de ciddi sonuçlar doğurabileceğine vurgu yaptı.

İsrail'in Saldırıları ve Sivil Kaybı

Pedersen, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının artarak devam ettiğine dikkat çekti. 7 Ekim 2023'ten bu yana Suriye'ye 116 saldırı düzenlendiğini belirten Pedersen, bu saldırıların 100'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olduğunu duyurdu.

Sivil Yaşam ve Ekonomik Altyapı Tehlikede

İsrail'in saldırıları sonucunda Suriye'de alarm verici sivil ölüm oranları belirlendiğini söyleyen Pedersen, ayrıca ekonomik altyapının da ciddi şekilde zarar gördüğüne dikkat çekti. Pedersen, sivillerin kaçışını engelleyen askeri faaliyetlerin, kritik ticari işlemleri de etkilediğini ifade etti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Pedersen, tüm aktörlerin uluslararası insani hukuka uyması gerektiğini vurgulayarak, bu çerçevede ayrım gözetme, orantı ve önlem alma ilkelerinin önemine işaret etti. BM, Suriye için "Erken Toparlanma Stratejisi" açıklayarak bölgesel gerginliğin önüne geçmeye çalışacaktır.

İnsani Kriz ve Gereken Çözümler

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü Edem Wosornu, Lübnan'dan Suriye'ye yaklaşık 425 bin kişinin sığınarak geldiğini ve bunların %72'sinin Suriyeli olduğunu belirtti. Çocukların %60'ının bu kitle içinde yer aldığını ekleyerek, Suriye için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Wosornu, "Sürdürülebilir çözümler için acil adımlar atılmalı. Aksi halde mevcut tehditler ve istikrarsızlık daha da büyüyebilir," diyerek mesajını iletti.

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