DOLAR
34,27 -0,34%
EURO
37,49 0%
ALTIN
2.930,65 -1,52%
BITCOIN
2.161.670,6 -5,62%

BM Yetkilisi: İsrail'in Saldırıları Uluslararası Hukuku Tehdit Ediyor

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi, İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuku tehlikeye attığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 20:51
BM Yetkilisi: İsrail'in Saldırıları Uluslararası Hukuku Tehdit Ediyor

BM Silahsızlanma Temsilcisi'nin Açıklamaları

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, İsrail'in artan saldırılarının yalnızca silahsızlanma konusundaki başarıları değil, bütün uluslararası hukuka dayalı düzeni etkilediğini ifade etti.

Gazze’deki Durum ve Savaş Hukuku İhlalleri

Nakamitsu, AA muhabirinin BM İnsan Hakları Konseyi tarafından hazırlanan bir rapora atıfta bulunarak, "İsrail ordusu, Gazze'deki yoğun nüfuslu bölgelerde kapsamlı patlayıcı silahlar kullanarak savaş hukukunu ihlal etmiş olabilir." şeklindeki sorusuna cevap verdi. Ekim 2023 ile Haziran 2024 arasında İsrail'in Gazze'ye 70 bin ton bomba attığı, bunun da İkinci Dünya Savaşı sırasında atacılan bombalardan daha fazla olduğu kaydediliyor. Bu durum, tarihsel olarak önemli bir teyit sunuyor.

Uluslararası Hukuka Saygı Çağı

Nakamitsu, "İsrail'in saldırıları sadece silahsızlanma başarılarını değil, tüm uluslararası hukuku da zayıflatıyor." dedi. Ayrıca, üye ülkelerin uluslararası hukuka ve BM Şartı'na saygı göstermeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

BM Üst Düzey Yetkilileriyle Aynı Kanıda

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile birlikte diğer BM birimlerinin de aynı görüşte olduğunu belirten Nakamitsu, "Uluslararası hukuka saygıyı yeniden tesis etme üzerine net bir mesaj var." şeklinde konuştu.

Artan Endişeler ve Nükleer Tehdit

Nakamitsu, artan tehlikelerle ilgili olarak, "Bu durumdan duyduğumuz endişe kesinlikle büyük." ifadesini kullandı. Yoğun nüfuslu alanlarda büyük patlayıcı silahların kullanımı üzerine özel çalışmalar yaptıklarını belirten Nakamitsu, bu tür silahların sivil nüfus üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Son olarak, artan nükleer risklere de dikkat çeken Nakamitsu, bu gidişata derhal son verilmesi gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Neuenrade'de Mevlana Camisi Törenle İbadeğe Açıldı
2
Büyükçekmece'de Savcıya Yapılan Tehditten 9 Gözaltı
3
Fransa, İspanya ve İtalya'dan UNIFIL'e Yönelik Saldırılara Kınama
4
Ankara'da 'Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü' Paneli Yapıldı
5
Manisa'da Motosikletli Kurye Hayatını Kaybetti
6
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 2 Bin 229'a Yükseldi
7
Bolu'da Kaybolan Yaşlı Çift İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak