BM Yetkilisi: İsrail'in Saldırıları Uluslararası Hukuku Tehdit Ediyor

BM Silahsızlanma Temsilcisi'nin Açıklamaları

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, İsrail'in artan saldırılarının yalnızca silahsızlanma konusundaki başarıları değil, bütün uluslararası hukuka dayalı düzeni etkilediğini ifade etti.

Gazze’deki Durum ve Savaş Hukuku İhlalleri

Nakamitsu, AA muhabirinin BM İnsan Hakları Konseyi tarafından hazırlanan bir rapora atıfta bulunarak, "İsrail ordusu, Gazze'deki yoğun nüfuslu bölgelerde kapsamlı patlayıcı silahlar kullanarak savaş hukukunu ihlal etmiş olabilir." şeklindeki sorusuna cevap verdi. Ekim 2023 ile Haziran 2024 arasında İsrail'in Gazze'ye 70 bin ton bomba attığı, bunun da İkinci Dünya Savaşı sırasında atacılan bombalardan daha fazla olduğu kaydediliyor. Bu durum, tarihsel olarak önemli bir teyit sunuyor.

Uluslararası Hukuka Saygı Çağı

Nakamitsu, "İsrail'in saldırıları sadece silahsızlanma başarılarını değil, tüm uluslararası hukuku da zayıflatıyor." dedi. Ayrıca, üye ülkelerin uluslararası hukuka ve BM Şartı'na saygı göstermeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

BM Üst Düzey Yetkilileriyle Aynı Kanıda

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile birlikte diğer BM birimlerinin de aynı görüşte olduğunu belirten Nakamitsu, "Uluslararası hukuka saygıyı yeniden tesis etme üzerine net bir mesaj var." şeklinde konuştu.

Artan Endişeler ve Nükleer Tehdit

Nakamitsu, artan tehlikelerle ilgili olarak, "Bu durumdan duyduğumuz endişe kesinlikle büyük." ifadesini kullandı. Yoğun nüfuslu alanlarda büyük patlayıcı silahların kullanımı üzerine özel çalışmalar yaptıklarını belirten Nakamitsu, bu tür silahların sivil nüfus üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Son olarak, artan nükleer risklere de dikkat çeken Nakamitsu, bu gidişata derhal son verilmesi gerektiğini vurguladı.