Bodrum açıklarında 22'si çocuk 72 düzensiz göçmen kurtarıldı! 1 kişi gözaltına alındı

Bodrum açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında dramatik bir olay yaşandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir yelkenli teknede bulunan 72 düzensiz göçmeni başarılı bir operasyonla kurtardı.



Yelkenli Tekne Sürükleniyordu

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği bildirildi. Acil yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik botları hızla bölgeye sevk edildi.

22'si Çocuk, 72 Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, yelkenli teknede bulunan 22'si çocuk toplam 72 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı. Göçmenler, yapılan ilk müdahalelerin ardından işlemleri tamamlanmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen Kaçakçılığı Şüphesi

Operasyon sırasında teknede bulunan bir kişi, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, detaylı soruşturma için yetkililere teslim edildi.

Düzensiz Göçmenlerin Durumu

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi olası bir felaketin önüne geçti.