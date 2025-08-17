Bodrum Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri müdahalesiyle kurtarma yapıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

