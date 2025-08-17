DOLAR
Bodrum Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum açıklarında can salındaki 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı; işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 22:41
Sahil Güvenlik ekipleri müdahalesiyle kurtarma yapıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

