Bodrum Belediyesi'nden Yeni Yıl Öncesi Oyuncak Dağıtımı: bin 275 Parça, 450 Çocuk

Bodrum Belediyesi miniklerin yüzünü güldürdü

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Hizmetler Bürosu, yeni yıl öncesinde ilçe sınırları içinde yaşayan farklı yaş gruplarındaki çocuklara yönelik oyuncak dağıtımı düzenledi.

Projenin kapsamı ve sonuçları

Sosyal Hizmetler Bürosu'nun "Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın" projesi, yarımadadaki çocuklara destek sağlayarak büyük beğeni topladı. 2023 yılında başlatılan ve 2025 yılında da sürdürülen proje kapsamında, farklı yaş gruplarındaki çocuklara oyuncak desteği sağlandı. 2025 yılı itibarıyla bin 275 parça oyuncak ile 450 çocuğun gülümsemesi sağlandı.

Belediye yetkilileri, projeye vatandaşların da önemli ölçüde destek verdiğini vurguladı ve çalışmanın toplumsal dayanışma örneği olduğunu belirtti.

2026 planı ve bağış çağrısı

Yetkililer, projenin 2026 yılında da devam edeceğini açıkladı. Çocukların mutluluğuna ortak olmak isteyen vatandaşlar, oyuncak desteğinde bulunmak için Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu'na başvuruda bulunabilecek.

