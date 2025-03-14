Bodrum'da 26 Yıl 3 Ay Hapis Cezası ile Aranan Hükümlü Yakalandı

Bodrum'da, 26 yıl 3 ay 28 gün hapis cezası bulunan hükümlü M.K., Jandarma operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 23:53
Bodrum'da 26 Yıl 3 Ay Hapis Cezası ile Aranan Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 26 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ekipler, nitelikli cinsel saldırı ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında kesinleşmiş ceza bulunan M.K.'nın Gümbet Mahallesi'nde gizlendiğini tespit etti. İlgili bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 26 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 26 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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