Bodrum'da Abartı Egzozlu Motosiklete 28 bin 937 lira Ceza

Bodrum'da Peksimet Mahallesi Kadıkalesi'nde yapılan denetimde plakasız ve abartı egzozlu motosiklete 28 bin 937 lira idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:35
Bodrum'da Abartı Egzozlu Motosiklete 28 bin 937 lira Ceza

Bodrum'da Abartı Egzozlu Motosiklete 28 bin 937 lira Ceza

Jandarma trafik ekiplerinden denetim

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkiinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Uygulama, özellikle motosiklet ve motorlu bisikletler üzerinde yoğunlaştırıldı.

Denetimler sırasında plakası olmayan bir motosiklet ekipler tarafından durduruldu. Yapılan incelemede motosikletin abartı egzoz ile kullanıldığı tespit edildi. Hem plakasız kullanım hem de abartı egzozun çevre ve trafik düzenini olumsuz etkilediği belirtildi.

Ekiplerce motosiklet sürücüsüne 28 bin 937 lira idari para cezası uygulanırken, motosikletle ilgili gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında denetimlerini sürdüreceği kaydedildi.

BODRUM’DA ABARTI EGZOZLU MOTOSİKLETE 28 BİN 937 LİRA CEZA

BODRUM’DA ABARTI EGZOZLU MOTOSİKLETE 28 BİN 937 LİRA CEZA

BODRUM’DA ABARTI EGZOZLU MOTOSİKLETE 28 BİN 937 LİRA CEZA

İLGİLİ HABERLER

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Kaybolan Çoban Koyunların Arasında Hayatta Kaldı
2
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
3
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
4
Sinop Eymür'de Kayıp 17 Yaşındaki T.O. Jandarma Tarafından Sağ Bulundu
5
Yaşamın Enerjisi Fotoğraf Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu
6
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor
7
Aydın'da Trafik Denetimi: 74 Sürücüye 598 bin 597 TL Ceza

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut