Bodrum'da Abartı Egzozlu Motosiklete 28 bin 937 lira Ceza

Jandarma trafik ekiplerinden denetim

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkiinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Uygulama, özellikle motosiklet ve motorlu bisikletler üzerinde yoğunlaştırıldı.

Denetimler sırasında plakası olmayan bir motosiklet ekipler tarafından durduruldu. Yapılan incelemede motosikletin abartı egzoz ile kullanıldığı tespit edildi. Hem plakasız kullanım hem de abartı egzozun çevre ve trafik düzenini olumsuz etkilediği belirtildi.

Ekiplerce motosiklet sürücüsüne 28 bin 937 lira idari para cezası uygulanırken, motosikletle ilgili gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında denetimlerini sürdüreceği kaydedildi.

