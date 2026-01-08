Bodrum'da Fırtına Hasarı: Tekneler Battı, Bazıları Karaya Vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına, deniz trafiğini ve kıyıdaki tekneleri olumsuz etkiledi. Sert rüzgâr ve dalgalar nedeniyle bazı tekneler battı, bazıları ise karaya sürüklendi.

Hasarın Detayları

Bitez Koyu'nda yaklaşık 6 metre boyundaki bir yelkenli kıyıya sürüklenerek karaya vurdu. Olay bölgesinde teknenin ciddi hasar aldığı bildirildi.

Ortakent Azmağı'nda ise ipi kopan bir kayık başka bir kayığa çarptı; çarpışma sonucu iki kayıkta da hasar meydana geldi. Aynı azmakta 5 metre boyundaki bir kayığın sulara gömüldüğü görüldü.

Torba Mahallesi'nde bağlı olduğu iskeleye çarpan 12 metre boyundaki ahşap tekne hasar alarak battı. Teknenin çarptığı iskelenin de zarar gördüğü gözlendi.

Yetkililer ve tekne sahipleri, fırtına sürecinde benzer olaylara karşı dikkatli olunması ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Karaya vuran ve batan teknelerde büyük hasar meydana geldi