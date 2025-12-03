Bodrum'da isale hattı patladı: Siteyi su bastı, 8-10 ev zarar gördü

Bodrum Yahşi Mahallesi'nde isale hattı patladı; yol çöktü, borudan akan su siteye doldu, yaklaşık 8-10 ev sular altında kaldı, MUSKİ onarım başlattı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:44
Bodrum'da isale hattı patladı: Siteyi su bastı, 8-10 ev zarar gördü

Bodrum'da isale hattı patladı: Siteyi su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi Kargı Caddesinde sabaha karşı meydana gelen isale hattı patlaması, yolda çökme ve çevredeki bir sitenin içinin suyla dolmasına yol açtı. Borudan tonlarca su önce caddeye, ardından sitenin bahçesine ve evlerin içerisine aktı.

Müdahale ve bölgedeki durum

Olayın ardından site bahçesi ile birlikte yaklaşık 8-10 ev sular altında kaldı ve site sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine MUSKİ, hattaki suyu keserek patlama noktasında onarım çalışmalarına başladı. Onarım çalışmaları nedeniyle Kargı Caddesinde trafik yoğunluğu oluştu.

Site sakinlerinin tepkisi

Site başkanı Sema Erez yaptığı açıklamada: "4 senedir buradayım. Hiç değilse 6-7 sefer sularımız patladı. Devamlı evlere su giriyor, hasarlarımız çok büyük oluyor. Buna bir çözüm bulunmasını belediyeden rica ediyoruz. Bu kadar susuzluğun içinde her giden bir damla su içimizi yakıyor. Şuanda 8-10 evi su bastı. Bahçeler rezil olmuş durumda. Çamurla birlikte geldi. Burası devamlı patlıyor" ifadelerini kullandı.

Evini çamurlu su basan Mihriban Eyrice ise olay anını şöyle anlattı: "Saat 5’e doğru boru patladı. Komşumuzun alarm sesiyle uyandık. Uyandığımda buralar sel almış gibiydi. Evler ve bahçeler suyun içindeydi. Bahçem çakıl içinde kaldı. Evin içerisi çamur ve su oldu. Bu yol senede 5-6 defa patlıyor. Yama yapıyorlar, 1 ay sonra yine patlıyor".

Yetkililer onarımın tamamlanmasının ardından bölgedeki temizleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Site sakinleri ise kalıcı bir çözüm talep ediyor.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE İSALE HATTININ PATLAMASI SONUCU BİR SİTEDEKİ EVLERİ SU BASTI.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE İSALE HATTININ PATLAMASI SONUCU BİR SİTEDEKİ EVLERİ SU BASTI.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE İSALE HATTININ PATLAMASI SONUCU BİR SİTEDEKİ EVLERİ SU BASTI.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
3
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
4
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi
5
Eyyübiye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Mehmet Kuş'tan Destek Sözü
6
Altıntaş'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
7
Antalya'da 'İyilik Atölyesi' Açıldı: Müftülük ve TDV İş Birliği

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?