Bodrum'da isale hattı patladı: Siteyi su bastı, 8-10 ev zarar gördü

Bodrum'da isale hattı patladı: Siteyi su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi Kargı Caddesinde sabaha karşı meydana gelen isale hattı patlaması, yolda çökme ve çevredeki bir sitenin içinin suyla dolmasına yol açtı. Borudan tonlarca su önce caddeye, ardından sitenin bahçesine ve evlerin içerisine aktı.

Müdahale ve bölgedeki durum

Olayın ardından site bahçesi ile birlikte yaklaşık 8-10 ev sular altında kaldı ve site sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine MUSKİ, hattaki suyu keserek patlama noktasında onarım çalışmalarına başladı. Onarım çalışmaları nedeniyle Kargı Caddesinde trafik yoğunluğu oluştu.

Site sakinlerinin tepkisi

Site başkanı Sema Erez yaptığı açıklamada: "4 senedir buradayım. Hiç değilse 6-7 sefer sularımız patladı. Devamlı evlere su giriyor, hasarlarımız çok büyük oluyor. Buna bir çözüm bulunmasını belediyeden rica ediyoruz. Bu kadar susuzluğun içinde her giden bir damla su içimizi yakıyor. Şuanda 8-10 evi su bastı. Bahçeler rezil olmuş durumda. Çamurla birlikte geldi. Burası devamlı patlıyor" ifadelerini kullandı.

Evini çamurlu su basan Mihriban Eyrice ise olay anını şöyle anlattı: "Saat 5’e doğru boru patladı. Komşumuzun alarm sesiyle uyandık. Uyandığımda buralar sel almış gibiydi. Evler ve bahçeler suyun içindeydi. Bahçem çakıl içinde kaldı. Evin içerisi çamur ve su oldu. Bu yol senede 5-6 defa patlıyor. Yama yapıyorlar, 1 ay sonra yine patlıyor".

Yetkililer onarımın tamamlanmasının ardından bölgedeki temizleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Site sakinleri ise kalıcı bir çözüm talep ediyor.

