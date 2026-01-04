DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.922.826,82 -0,94%

Bodrum’da Kuvvetli Rüzgar 13 Metrelik Yelkenliyi Yarı Batık Bıraktı

Gümbet Koyu’nda etkili rüzgar, bağlı 13 metre yelkenli teknenin su almasına yol açtı; yarı batık tekne kurtarılmayı bekliyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 18:09
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:09
Bodrum’da Kuvvetli Rüzgar 13 Metrelik Yelkenliyi Yarı Batık Bıraktı

Bodrum’da Kuvvetli Rüzgar 13 Metrelik Yelkenliyi Yarı Batık Bıraktı

Gümbet Koyu’nda bağlı tekne ağır hasar aldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, bağlı halde bulunan 13 metre boyundaki yelkenli tur teknesinin su almasına neden oldu. Tekne, dalgaların etkisiyle yarı batık halde kurtarılmayı bekliyor.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Gümbet Koyunda demirli bulunan teknenin bazı parçalarının kırıldığı ve denize düştüğü görüldü. Olay yerinde yüzeye çıkan tahta parçalarının üzerinde bir tüp de göze çarptı.

Ağır hasar gören yelkenlinin ön kısmı, yanındaki başka bir tekneye dayanmış vaziyette bulunuyor. Yetkililer ve tekne sahipleri, batık haldeki teknenin kurtarılması için çalışma yapılmasını bekliyor.

Kuvvetli rüzgar tekne batırdı

Kuvvetli rüzgar tekne batırdı

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de Zabıta Denetimleri Ara Vermeden Sürüyor
2
Bodrum Gümbet'te Kuvvetli Rüzgar 13 Metrelik Yelkenliyi Yarı Batırdı
3
Bodrum’da Kuvvetli Rüzgar 13 Metrelik Yelkenliyi Yarı Batık Bıraktı
4
Bursa Terminali'nde Yılbaşı Dönüş Yoğunluğu
5
Necmettin Nursaçan'ın Eşi Pakize Nursaçan Hayatını Kaybetti
6
Ataşehir'de 'Yeni Nesil Galericilik': Çekilişle 50 Bin TL'ye Araç Satışı
7
Kula Şoförler Odası'nda Oktay Kırlı 50 Oy Farkla Yeniden Başkan

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları