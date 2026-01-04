Bodrum’da Kuvvetli Rüzgar 13 Metrelik Yelkenliyi Yarı Batık Bıraktı

Gümbet Koyu’nda bağlı tekne ağır hasar aldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, bağlı halde bulunan 13 metre boyundaki yelkenli tur teknesinin su almasına neden oldu. Tekne, dalgaların etkisiyle yarı batık halde kurtarılmayı bekliyor.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Gümbet Koyunda demirli bulunan teknenin bazı parçalarının kırıldığı ve denize düştüğü görüldü. Olay yerinde yüzeye çıkan tahta parçalarının üzerinde bir tüp de göze çarptı.

Ağır hasar gören yelkenlinin ön kısmı, yanındaki başka bir tekneye dayanmış vaziyette bulunuyor. Yetkililer ve tekne sahipleri, batık haldeki teknenin kurtarılması için çalışma yapılmasını bekliyor.

