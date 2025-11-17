Bodrum’da Tarihe Yolculuk: Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne Yoğun İlgi

Pedasa ve Leleg Araştırma Birimi'nin 16 Kasım Pazar düzenlediği kültür yürüyüşü Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sona erdi; katılım yoğundu.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:11
Bodrum’da kültür yürüyüşü Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde son buldu

Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından düzenlenen kültür yürüyüşünün son durağı Bodrum Kalesi ile Sualtı Arkeoloji Müzesi oldu. Etkinlik, 16 Kasım Pazar günü geniş katılımla gerçekleştirildi.

Katılımcılar kalenin tarihini yakından inceledi

Programda yer alan katılımcılar, Bodrum Kalesinin tarihî dokusunu, mimari özelliklerini ve geçirdiği dönemsel değişimleri yerinde görme ve uzman anlatımlarıyla öğrenme fırsatı buldu. Rehberlerin detaylı açıklamaları, kalenin geçirdiği evreleri ve bölge tarihine ilişkin bilgileri katılımcılara aktardı.

Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin önemi vurgulandı

Etkinlik kapsamında ziyaret edilen Sualtı Arkeoloji Müzesi hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler sunuldu. Müzenin, dünyada bilimsel sualtı arkeoloji kazılarının ilk kez başlatıldığı yer olması ve Türkiye’de sergilenen tek sualtı arkeoloji müzesi olması nedeniyle taşıdığı önem özellikle öne çıkarıldı.

Müze içindeki batıklar, eserler ve sualtı buluntuları üzerinden bölgenin binlerce yıllık ticaret geçmişine dair detaylı açıklamalar yapıldı. Katılımcılar, sergilenen materyallerin sunduğu tarihî perspektifle bölgenin kültürel mirasına dair kapsamlı bilgi edindi.

Sergi ve kazı buluntuları ziyaret edildi

Etkinlikte, batıkların yanı sıra Bodrum’un tarihine ışık tutan kazılardan çıkan eserler ile "Antik Çağda Enflasyon ve Alim Gücü" adlı süreli sergi de gezildi. Yapılan anlatımlar, Bodrum’un kültürel mirasının ve tarihî zenginliklerinin daha yakından tanınmasını sağladı.

Belediyenin çağrısı

Bodrum Belediyesi, "Rotamızda; Arkeolojiyi Keşfet, Kültürü Yaşa, Hikayeni Paylaş" sloganıyla yıl boyunca kültürel ve doğal mirası halkla buluşturmaya devam edeceğini bildirdi. Belediye, tüm vatandaşları kentin zengin kültürel dokusunu yakından tanımaya ve korunmasına katkı sağlamaya davet etti.

