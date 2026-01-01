DOLAR
Bodrum’da Yeni Yıl Coşkusunda Polis Denetimleri Arttı

Bodrum’da polis ekipleri yeni yıl gecesi denetimleri sıklaştırdı; alkollü sürücüye 16 bin TL ceza kesildi, sabaha kadar kontroller sürdü, meydanda evlilik teklifi yaşandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:11
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:11
Bodrum'da Yeni Yıl Coşkusunda Polis Denetimleri Arttı

Bodrum’da yeni yıl coşkusu ve polis denetimleri

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeni yıl coşkusu yaşanırken, güvenliğin sağlanması amacıyla emniyet güçleri sahadaydı. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde Belediye Meydanı’nda toplanan vatandaşlar 10’dan geriye sayarak 2026 yılına girerken, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini artırdı.

Yılbaşı uygulaması ve yapılan cezai işlemler

Yılbaşı uygulamaları kapsamında trafik ekipleri, Belediye Meydanı’nda plakasız bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün 0.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmak da dahil olmak üzere 3 ayrı ihlalden yaklaşık 16 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Polis ekipleri, yılbaşı gecesi boyunca vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Belediye Meydanı’nda duygusal an

Yeni yılın ilk anlarında Belediye Meydanı’nda bir evlilik teklifi yaşandı. Genç sevgililerin bu mutlu anına yüzlerce kişi ortak oldu ve kutlama coşkusu renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrum'da polis ekiplerinden sıkı denetim

Bodrum'da polis ekiplerinden sıkı denetim

