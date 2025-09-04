Bodrum'da yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmen yakalandı

Olayın Detayları

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Radarı (MORAD-15) tarafından bir kişinin yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Yaklaşım ve Teslim

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu ekipleri tarafından yakalanarak bota alınan göçmen, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.