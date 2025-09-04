DOLAR
Bodrum'da Yüzerek Yunanistan'a Geçmeye Çalışan Göçmen Yakalandı

Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik tarafından yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken tespit edilen düzensiz göçmen yakalandı ve İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 20:17
Olayın Detayları

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Radarı (MORAD-15) tarafından bir kişinin yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Yaklaşım ve Teslim

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu ekipleri tarafından yakalanarak bota alınan göçmen, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

