Bodrum'da Zeytinlik ve Otluk Yangını Söndürüldü

Bodrum'da zeytinlik ve otluk alanda yangın söndürüldü

Mumcular'da hızlı müdahale ile kontrol sağlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular Mahallesi'nde, dere yatağından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter, çok sayıda arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine de yakın alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarına bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, olay yerinde soğutma çalışması başlattı ve bölgedeki olası risklere karşı önlemler alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.