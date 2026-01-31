Bodrum Turizm Platformu Kuruldu — Kaymakam Ali Sırmalı Başkanlığında

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında Bodrum Turizm Platformu kuruldu; katılımcılar 2026 sezonu ve marka koruması için iş birliği kararı aldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:43
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:43
Bodrum Turizm Platformu Kuruldu — Kaymakam Ali Sırmalı Başkanlığında

Bodrum Turizm Platformu Kuruldu

Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında ortak hareket

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum Turizm Platformu, Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile kuruldu.

Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Tüm katılımcılar, Bodrum turizmine katkı sağlayacak görüş ve önerilerini dile getirdi.

Hedefler ve çalışma takvimi

Toplantıda Bodrum’un marka değerinin korunması ve 2026 turizm sezonuna daha güçlü bir hazırlık yapılması konusunda ortak görüş birliği sağlandı.

Bodrum Turizm Platformu kapsamında bu toplantıların sezon öncesi dönemde 15 günde bir düzenli olarak yapılacağı ve kamu, yerel yönetimler ile sektör paydaşları arasındaki iş birliğinin süreklilik kazanacağı ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

