Boeing ve Sendika Arasında Geçici Anlaşma

Boeing ile Sendika Arasında Geçici Anlaşma Sağlandı

ABD merkezli havacılık devi Boeing ve sendika temsilcileri, uzun süredir devam eden görüşmelerin sonucunda bir geçici anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Bu anlaşma, sendika üyelerinin onaylaması halinde, 5 haftadır süren grevin sona ermesini sağlayacak.

Sendika Açıklama Yaptı

Yaklaşık 33 bin çalışanı etkileyen bu önemli karar, sendika tarafından kamuoyuna açıklanırken, işçilerin işlerine geri dönmesi için anlaşmanın uygulanabilirliğinin Çarşamba günü yapılacak oylama ile belirleneceği ifade edildi.

Geçmişteki Oylamalar ve Ücret Artışı

Sendika yetkilileri, önceki dönemde yapılan bazı geçici anlaşmaların reddedildiğini hatırlatarak, son anlaşmanın işçilere gelecek 4 yıl içinde %35 oranında bir ücret artışı öngördüğünü ve başka avantajların da eklendiğini bildirdi.

Boeing'in 33 bin civarındaki çalışanı, şirketin sunduğu zam teklifini kabul etmemesi nedeniyle 13 Eylül'de greve gitmişti. Şirketin en son önerisi, grevdeki işçilere %30 oranında bir zam, performans primleri ve emeklilik yardımlarının iyileştirilmesi üzerineydi.