Boko Haram Saldırısı: Nijerya'da 63 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram saldırısında aralarında 5 askerin bulunduğu 63 kişi öldü; Borno Valisi Zulum bölgeyi ziyaret ederek yeni birlik talep etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 00:55
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 00:55
Boko Haram Saldırısında 63 Kişi Hayatını Kaybetti

Borno Eyaleti'nde Darajamal ve Dar-El-Jamal'da ağır bilanço

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda, yetkililerin verdiği bilgiye göre 63 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında 5 asker de bulunuyor.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, saldırının gerçekleştiği 5 Eylül tarihinden sonra bölgedeki Bama ilçesine bağlı Darajamal köyünü ziyaret etti. Zulum, ziyaret amacını toplumla görüşmek ve dayanıklılıklarını artırmak olarak açıkladı.

Zulum bölgedeki güvenlik zorluklarına dikkat çekerek, savunmasız toplulukları korumak amacıyla orduya destek verecek yeni birliklerin derhal görevlendirilmesini talep etti.

Aynı bölgede, Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) tarafından Dar-El-Jamal köyünde düzenlenen hava operasyonunda dün bildirildiğine göre 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Boko Haram, 2000'li yılların başından beri Nijerya'da faal olup, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel saldırılarda on binlerce kişinin ölümüne yol açtı. Örgüt, 2015'ten bu yana Kamerun, Çad ve Nijer gibi sınır komşularında da saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında kaynakların bildirdiğine göre en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Vali Zulum, saldırının yarattığı üzüntüyü vurgulayarak yerel halkla dayanışma içinde olduklarını ve güvenliği güçlendirmek için adımlar atılacağını belirtti.

