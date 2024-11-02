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Bolivya Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'ndan Kriz Açıklaması

Gerardo Zabala, silahlı gruplara karşı birlik ve sükunet çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 07:36
Bolivya Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'ndan Kriz Açıklaması

Bolivya Silahlı Kuvvetleri'nden Kritik Açıklama

Bolivya Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Gerardo Zabala, üç kışlaya baskın düzenleyen silahlı gruplara karşı tepkisini dile getirdi. Zabala, bu grupların kabul edilemez bir eylemde bulunduğunu belirterek, "Askerlerime ve eğitmenlerine dokunmayın" ifadelerini kullandı.

Olayın Detayları

Zabala, üst düzey komutanlarla birlikte basında yaptığı açıklamasında, silahlı grubun askerlere karşı gerçekleştirdiği rehin alma eyleminin derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı. "Ulusa sükunet ve birlik çağrısında bulunuyorum. Bolivyalı kardeşlerime sesleniyorum: Askerlerime ve eğitmenlerine dokunmayın" diye konuştu.

Düşünceleri ve Çağrısı

Zabala, kışlaları basan grupların düzensiz unsurlar olduğunu ve devletin egemenliğine darbe yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Bolivya halkı arasında kaos yaratılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Aklı selim ve serinkanlı düşünmeye davet ediyorum. Sorunlar, diyalog ve karşılıklı saygıyla çözülmelidir. Şiddet, yalnızca daha fazla şiddet ve acı doğurur" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Protestolar ve Gelişmeler

Olayın arka planında ise Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'nin, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında yakalama kararı çıkarması ve bunun ardından gerçekleşen protestolar bulunuyor. 11 Ekim'de başlayan eylemler sonucunda, demonstranlar yolları kapatarak Arce'nin istifasını talep etmişti.

Morales, 28 Ekim'de bir silahlı saldırıya uğramış ve bu durumu Arce'yi suçlayarak "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi" ifadeleriyle dile getirmişti. Saldırganların ardından Morales'in destekçileri, yolları kapatarak duruma tepki göstermişti.

Hukuk sistemi ise Morales hakkında insan ticareti ve kaçakçılık suçlamasıyla yakalama kararı çıkarmış durumda.

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