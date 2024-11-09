DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.617.880,44 0,56%

Bologna'da Neofaşist Yürüyüşe Protestolar: Polis Müdahale Etti

Bologna'da neofaşist Casapound grubunun yürüyüşüne karşı çıkan sol gruplar ile polis arasında arbede çıktı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 22:21
Bologna'da Neofaşist Yürüyüşe Protestolar: Polis Müdahale Etti

İtalya'nın Bologna kentinde neofaşist Casapound grubunun yürüyüş düzenlemesi, sol görüşlü grupların protestosuna yol açtı. Yerel güvenlik güçleri, göstericilerin eylemine müdahale etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bologna'da yürüyüş yapmak isteyen Casapound, kendisini faşizm karşıtı olarak tanımlayan grupların tepkisini topladı. Özellikle Bologna'nın, faşizme karşı bir kent olması vurgusu yapan sol gruplar, yürüyüşün yapıldığı yer olan Indipendenza Caddesi yakınlarında polis ile karşı karşıya geldi.

Polis ile sol gruplar arasında çıkan arbede sırasında, göstericiler şişe ve ses bombası atarken, güvenlik güçleri gözyaşartıcı gaz kullandı ve coplarla müdahalede bulundu. Olaylar esnasında, her iki tarafın da birkaç hafif yaralı ile durumu atlattığı bildirildi.

Polisin, karşıt görüşlü grupların bir araya gelmesini engellemeye çalıştığı ifade edilirken, Bologna'nın kendi siyaset sahnesinde önemli bir aktör olan Demokratik Parti lideri Elly Schlein, aşırı sağcıların bu tür bir miting yapmasına izin vermenin yanlış bir karar olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, emniyet güçlerinin anarşist grupların saldırısına uğradığını öne sürerek, "Gösteri özgürlüğünü ve güvenliğimizi garanti etmeye devam eden polise minnettarız. Yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bologna'nın başkent olduğu Emilia-Romagna Bölgesi'nde, 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bölgesel yönetim seçimleri öncesinde siyasi tansiyonun arttığı gözlemleniyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
2
2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü Tayfun Pirselimoğlu'na Verildi
3
İmamoğlu’na Hatay Vali ve Belediye Başkanı’ndan Sert Yanıt
4
Burdur'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı
5
Bologna'da Neofaşist Yürüyüşe Protestolar: Polis Müdahale Etti
6
Zelenskiy ve Trump Arasında Kurulan Diyalog: Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Açıklamalar

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!