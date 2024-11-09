Bologna'da Neofaşist Yürüyüşe Protestolar: Polis Müdahale Etti

İtalya'nın Bologna kentinde neofaşist Casapound grubunun yürüyüş düzenlemesi, sol görüşlü grupların protestosuna yol açtı. Yerel güvenlik güçleri, göstericilerin eylemine müdahale etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bologna'da yürüyüş yapmak isteyen Casapound, kendisini faşizm karşıtı olarak tanımlayan grupların tepkisini topladı. Özellikle Bologna'nın, faşizme karşı bir kent olması vurgusu yapan sol gruplar, yürüyüşün yapıldığı yer olan Indipendenza Caddesi yakınlarında polis ile karşı karşıya geldi.

Polis ile sol gruplar arasında çıkan arbede sırasında, göstericiler şişe ve ses bombası atarken, güvenlik güçleri gözyaşartıcı gaz kullandı ve coplarla müdahalede bulundu. Olaylar esnasında, her iki tarafın da birkaç hafif yaralı ile durumu atlattığı bildirildi.

Polisin, karşıt görüşlü grupların bir araya gelmesini engellemeye çalıştığı ifade edilirken, Bologna'nın kendi siyaset sahnesinde önemli bir aktör olan Demokratik Parti lideri Elly Schlein, aşırı sağcıların bu tür bir miting yapmasına izin vermenin yanlış bir karar olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, emniyet güçlerinin anarşist grupların saldırısına uğradığını öne sürerek, "Gösteri özgürlüğünü ve güvenliğimizi garanti etmeye devam eden polise minnettarız. Yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bologna'nın başkent olduğu Emilia-Romagna Bölgesi'nde, 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bölgesel yönetim seçimleri öncesinde siyasi tansiyonun arttığı gözlemleniyor.