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Bolton'dan Trump ve Harris Seçimleri Üzerine Açıklamalar

John Bolton, Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini ve Harris ile Cheney'e yönelik eleştirilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 22:51
Bolton'dan Trump ve Harris Seçimleri Üzerine Açıklamalar

Bolton'dan Önemli Açıklamalar

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaklaşan 5 Kasım başkanlık seçimlerinin sonuçlarına ilişkin sert uyarılarda bulundu. Kamala Harris'in zaferi durumunda Donald Trump'ın sonuçları kabul etmeyeceğini öne sürdü.

Trump'ın Sonuçları Kabullenmeyeceğini Belirtti

CNN televizyonundaki programda açıklama yapan Bolton, Trump'ın seçimleri kaybetmesi halinde sonucu kabul etmeyeceğine dair düşüncelerini ifade etti. "Hayır, sanmıyorum. Ve buna hazırlıklı olmalıyız," diyerek uyarıda bulundu.

Liz Cheney Üzerine Eleştiriler

Bolton, Trump’ın Michigan'daki kampanyasında Liz Cheney hakkında yaptığı yorumları da değerlendirdi. Trump'ın Cheney'i "savaş kışkırtıcısı" olarak nitelendirmesine karşı çıkarak, "Gerçek şu ki, Trump, 6 Ocak Kongre baskını sonrası Cheney'nin azledilmesi için oy kullanmasını aklından çıkaramıyor," şeklinde bir yorumda bulundu.

Trump, "Harris, Liz Cheney gibi savaş kışkırtıcılarıyla birlikte kampanya yürütüyor. Babası Orta Doğu'yu neredeyse mahvetmişti," diyerek eleştirilerini sürdürmüştü.

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