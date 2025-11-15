Bolu D-100'de Tatil Dönüşü: Radar ve Teknolojik Denetim

10-14 Kasım tarihleri arasında yapılan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sonrası tatilini tamamlayan sürücüler dönüş yolculuğuna başladı. Cumartesi günü itibariyle artan hareketlilik üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunun Bolu geçişinde denetimleri sıklaştırdı.

Denetim Noktaları ve Uygulama

Gerede - Yeniçağa - Merkez’in D-100 güzergahında görev yapan ekipler, radar cihazları ve teknolojik denetleme sistemleri ile hız, takip mesafesi ve genel trafik kurallarına yönelik kontroller gerçekleştiriyor. Uygulama kapsamında durdurulan araçlarda sürücü belgeleri inceleniyor; kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Dönüş yoğunluğunun pazar günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ GEÇİŞ GÜZERGAHLARINDAN BİRİ OLAN BOLU GEÇİŞİNDE ARA TATİLİ BİTİRİP YOLA ÇIKAN SÜRÜCÜLER, D-100’DE RADAR VE TEKNOLOJİK SİSTEMLERLE DENETLENDİ. KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI.