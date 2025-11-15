Bolu D-100'de Tatil Dönüşü: Radar ve Teknolojik Denetim

10-14 Kasım ara tatili sonrası Bolu D-100'de artan trafikte, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri radar ve teknolojik sistemlerle hız ve kural denetimi yaptı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:33
10-14 Kasım tarihleri arasında yapılan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sonrası tatilini tamamlayan sürücüler dönüş yolculuğuna başladı. Cumartesi günü itibariyle artan hareketlilik üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunun Bolu geçişinde denetimleri sıklaştırdı.

Denetim Noktaları ve Uygulama

Gerede - Yeniçağa - Merkez’in D-100 güzergahında görev yapan ekipler, radar cihazları ve teknolojik denetleme sistemleri ile hız, takip mesafesi ve genel trafik kurallarına yönelik kontroller gerçekleştiriyor. Uygulama kapsamında durdurulan araçlarda sürücü belgeleri inceleniyor; kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Dönüş yoğunluğunun pazar günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

