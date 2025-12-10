DOLAR
42,6 -0,03%
EURO
49,61 -0,09%
ALTIN
5.746,76 0,3%
BITCOIN
3.926.059,31 0,94%

Bolu'da 5 Yaşındaki Kreş Öğrencilerden Hayır Çarşısına Büyük Destek

Bolu'da 5 yaşındaki kreş öğrencileri, Bolu Belediyesi hayır çarşısına kendi yaşıtlarına uygun kıyafet ve oyuncak bağışında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:07
Bolu'da 5 Yaşındaki Kreş Öğrencilerden Hayır Çarşısına Büyük Destek

Bolu'da 5 Yaşındaki Kreş Öğrencilerinden Anlamlı Bağış

Küçük ellerden büyük dayanışma

Bolu Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ait hayır çarşısı, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Hayırseverlerin bağışladığı kullanılabilir durumdaki ikinci el kıyafet ve eşyaları ihtiyaç sahipleriyle buluşturan çarşı, bu kez minik bağışçılara ev sahipliği yaptı.

Görevli öğretmenlerin denetiminde çarşıya gelen 5 yaş grubu 20 çocuk, ihtiyaç sahibi yaşıtları için oyuncak ve kıyafet bağışında bulunarak örnek bir dayanışma sergiledi. Öğrenciler, kendilerine küçük gelen veya kullanmadıkları temiz ve sağlam eşyaları gönüllü olarak teslim etti.

Ziyaret sırasında minikleri karşılayan Bolu Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ergin Yönet, çocuklarla yakından ilgilenerek davranışlarından ötürü teşekkür etti ve onlara hediyeler takdim etti. Hayır çarşısı çalışanlarının desteğiyle gerçekleşen ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Bu anlamlı bağış, ilçede dayanışmanın ve paylaşmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

BOLU'DA 5 YAŞINDAKİ KREŞ ÖĞRENCİLERİ, BOLU BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE...

BOLU'DA 5 YAŞINDAKİ KREŞ ÖĞRENCİLERİ, BOLU BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT HAYIR ÇARŞISI’NA KENDİ YAŞITLARININ KULLANABİLECEĞİ KIYAFET VE OYUNCAK DESTEĞİNDE BULUNDU.

BOLU'DA 5 YAŞINDAKİ KREŞ ÖĞRENCİLERİ, BOLU BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE...

İLGİLİ HABERLER

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gülşah Durbay’ın Sağlığı Ciddiyetini Koruyor - Manisa Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım
2
Araban'da KYK Öğrencilerinden Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. Türbesi Ziyareti
3
Başkan Umut Yılmaz Şehitkamil Gençleriyle Buluştu
4
Düzce'de Sigortacılık Öğrencileri DTSO ile Staj İmkanlarını Görüştü
5
Doç. Dr. İlyas Sarıbaş: "Deprem yönetmeliğimiz iyi, maalesef bu sahaya yansımıyor"
6
Batman Kozluk'ta Köy Okullarına Ücretsiz Tıraş Desteği
7
İzmir Büyükşehir işçileri: Masa kurulmazsa mücadele büyüyecek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı