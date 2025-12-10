Bolu'da 5 Yaşındaki Kreş Öğrencilerden Hayır Çarşısına Büyük Destek

Bolu'da 5 Yaşındaki Kreş Öğrencilerinden Anlamlı Bağış

Küçük ellerden büyük dayanışma

Bolu Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ait hayır çarşısı, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Hayırseverlerin bağışladığı kullanılabilir durumdaki ikinci el kıyafet ve eşyaları ihtiyaç sahipleriyle buluşturan çarşı, bu kez minik bağışçılara ev sahipliği yaptı.

Görevli öğretmenlerin denetiminde çarşıya gelen 5 yaş grubu 20 çocuk, ihtiyaç sahibi yaşıtları için oyuncak ve kıyafet bağışında bulunarak örnek bir dayanışma sergiledi. Öğrenciler, kendilerine küçük gelen veya kullanmadıkları temiz ve sağlam eşyaları gönüllü olarak teslim etti.

Ziyaret sırasında minikleri karşılayan Bolu Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ergin Yönet, çocuklarla yakından ilgilenerek davranışlarından ötürü teşekkür etti ve onlara hediyeler takdim etti. Hayır çarşısı çalışanlarının desteğiyle gerçekleşen ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Bu anlamlı bağış, ilçede dayanışmanın ve paylaşmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

