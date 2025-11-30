Bolu'da Abant Gölü'ne Hafta Sonu Ziyaretçi Akını

Bolu'daki Abant Gölü Milli Parkı hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerle doldu; yürüyüş, piknik ve uzun araç kuyrukları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:08
Doğa tutkunları parkı doldurdu

Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonu tatilinde doğaseverlerin akınına uğradı. Bolu'nun en gözde turizm merkezlerinden biri olan park, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerle doldu.

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyenler göl çevresinde yürüyüş yaparken, piknik alanlarında aileleriyle vakit geçirdi. Göl manzarası eşliğinde yürüyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden gelen günübirlik ziyaretçiler, Abant'ın eşsiz doğasında stres atma imkânı buldu. Ziyaret yoğunluğu nedeniyle milli park girişinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

