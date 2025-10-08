Bolu'da Bitkin Bulunan Kızıl Şahin Rehabilitasyonun Ardından Doğaya Salındı

Bolu'da Bitkin Bulunan Kızıl Şahin Doğaya Salındı
Olayın Seyri ve Müdahale
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde hareket edemeyecek halde bulunan bir kızıl şahin, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ekipler tarafından alınan kuş, ilk müdahalenin ardından veteriner kliniğine götürülerek gerekli muayene, tedavi ve rehabilitasyon sürecine alındı.
Tedavi ve Salım Süreci
Tedavi sürecinde sağlık durumu izlenen kızıl şahin, veteriner bakımının ardından eski sağlığına kavuşunca doğal yaşam alanına bırakıldı. Salım işlemi uzman gözetiminde gerçekleştirildi.
Doğa koruma yetkilileri, yaban hayvanlarının korunması ve benzer olaylarda toplumun duyarlı davranmasının önemine vurgu yaptı. Vatandaşların benzer durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği hatırlatıldı.