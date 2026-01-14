Bolu'da Deprem Riski: İki İzzet Baysal Hastanesi Boşaltılacak

Bolu’da deprem yönetmeliğine uymadığı belirlenen iki devlet hastanesi boşaltılacak; birimler tadilat sonrası İzzet Baysal Köroğlu Ünitesi’ne taşınacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:18
Bolu'da Deprem Riski: İki İzzet Baysal Hastanesi Boşaltılacak

Bolu'da iki hastane deprem güvenliği gerekçesiyle boşaltılacak

Yapılan teknik incelemeler sonucunda deprem yönetmeliğine uygun olmadığı tespit edilen iki devlet hastanesinin kapatılmasına karar verildi. Karar kapsamında, her iki hastanedeki doktor, personel ve tıbbi birimlerin tadilat çalışmalarının ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne taşınacağı açıklandı.

Hangi binalar boşaltılıyor?

Kent merkezinde yer alan İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Kalıcı Konutlar'daki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi binalarının mevcut deprem yönetmeliği standartlarını karşılamadığı belirlendi. Muhtemel deprem riskine karşı hasta ve çalışan güvenliği için söz konusu binaların tahliyesi kararlaştırıldı.

Valilik kararı

"İlimizde sağlık hizmetlerinin güvenli ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla; ilgili kurum ve uzmanlar tarafından sağlık tesislerine yönelik yapısal analizler, risk değerlendirmeleri ve hizmet performans incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan teknik çalışmalarda bazı hastane binalarımızın mevcut fiziki durumları ile hizmet sunum kapasiteleri birlikte değerlendirilmiş olup bu değerlendirmeler neticesinde; hasta ve personel güvenliğini önceleyen, sağlık hizmetlerinin daha güçlü bir altyapı ile sürdürülmesini hedefleyen bir planlama çerçevesinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren bazı sağlık birimlerimizin birleştirilmesine yönelik karar alınmıştır. Söz konusu karar, kısa vadeli çözümlerden ziyade, uzun vadede ilimizde sağlık hizmetlerinin daha nitelikli, erişilebilir ve dayanıklı bir yapıya kavuşturulmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesinde sunulmakta olan sağlık hizmetleri başta İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı diğer birimlerde verilmeye devam edilecektir. Bu süreçte, sağlık hizmetleri herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden, planlı şekilde yürütülecek olup, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi kesintisiz olarak devam edecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla süreçle ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Taşınma ve tadilat süreci

Köroğlu Ünitesinde, taşınma işleminin sağlıklı yürütülebilmesi için kapasite artışı ve fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik tadilat çalışmaları başlatıldı. Tadilatların tamamlanmasının ardından, önümüzdeki aylarda riskli binaların tamamen boşaltılması ve planlı taşınma sürecinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yetkililer, sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için sürecin dikkatle yürütüleceğini vurguladı.

