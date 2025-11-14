Bolu’da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu’da kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mudurnu-Taşkesti kara yolunda yaşanan kazada, Yeniceşeyhler köyü mevkiinde bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Kaza ve yaralıların durumu

Edinilen bilgiye göre, Murat Y. (23) idaresindeki 14 AF 332 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Mehmet Zeybek (42) yönetimindeki 54 H 2816 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın, kamyonun otomobilin şeridine girmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Zeybek ile yolcu Ahmet Balta (70) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Zeybek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BOLU'NUN MUDURNU-TAŞKESTİ KARAYOLUNDA KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ DE YARALANDI.