Bolu’da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mudurnu-Taşkesti kara yolunda kamyonun şeride girmesi sonucu çarpışma meydana geldi; otomobil sürücüsü Mehmet Zeybek hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:05
Bolu’da kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mudurnu-Taşkesti kara yolunda yaşanan kazada, Yeniceşeyhler köyü mevkiinde bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Kaza ve yaralıların durumu

Edinilen bilgiye göre, Murat Y. (23) idaresindeki 14 AF 332 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Mehmet Zeybek (42) yönetimindeki 54 H 2816 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın, kamyonun otomobilin şeridine girmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Zeybek ile yolcu Ahmet Balta (70) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Zeybek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

