Bolu'da Kar Kürekleri Tükendi: Satışlar %70 Arttı

6 gün süren kar yağışının ardından nalburlar 'yok sattı'

Bolu’da son 5 yılın en yoğun kar yağışının ardından şehirde günlük yaşam aksadı ve vatandaşlar nalburlara akın etti. Kent merkezinde kar kalınlığı 65 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye kadar ulaştı. Geçen hafta il genelinde aralıksız devam eden 6 günlük yağışla araçlar, çatılar ve yollar karla kaplandı.

Yağışın durmasının ardından vatandaşlar çatılarda biriken karları temizlemek, kara gömülen araçları çıkarmak ve buzlanan iş yeri önlerini açmak için nalburlara yöneldi. Yoğun taleple birlikte kar küreği satışları yüzde 70 oranında arttı ve bazı nalburlarda ürünler adeta "yok sattı".

Çocukluğundan bu yana nalbur dükkanında çalışan 26 yaşındaki Mustafa Öztürk kar yağışının ardından satışlardaki artışı şöyle anlattı:

"Bolu’da geçen hafta epey bir kar yağışı oldu. Burada tabii vatandaş olarak biraz hazırlıksız yakalandık ama biz köylüye de epeydir kürek verdiğimiz için elimizde kürek vardı. Küreklerin saplarıyla beraber satışlarında epey bir artış oldu. Fiyatlarda çok fazla bir artış olmadı. Yeni gelen siparişlerimize biraz artış var. Bu arada biz diğer nalbur arkadaşlara da yardım etmeye çalışıyoruz. Onlara da dayanışma açısından toptan verdiğimiz oldu. Vatandaş olarak tabii memnun kaldılarsa bizim için önemli olan odur. Yüzde 70’e yakın artış oldu. Şimdi devamlı kürek veriyoruz"

Öztürk ayrıca tercih ve stok durumunu şu şekilde aktardı:

"Burada buğday koymaya, damda kullanmaya, ağıllarda kullanmaya alıyorlar. O konuda kar küreğimiz çok kalmadı ama öbür küreklerde de azalma var. Ağır olmasın diye şimdi metal küreği çok fazla alan olmadı. Plastik kürek daha fazla tercih edildi. Daha çok çarşamba günü hava biraz soğuk olduğu için kar biraz buza çaldı. O sırada biraz metal uçlu kürek isteyenler oldu ama elimde yoktu. Daha çok geniş kürekleri tercih ediyorlar. Daha fazla kar atmak istiyorlar. Bir de bu çatıları temizlemek için gelberi dediğimiz çekme kürekler var. Bunların büyüklerinden istiyorlar, itmeye uygun olanları istiyorlar. Ayrıca ucu demirli kürek istiyorlar"

