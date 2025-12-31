DOLAR
Bolu'da Kar ve Buz Sarkıtları Hayatı Tehdit Ediyor

Bolu'da üç gün süren yoğun kar ve soğuk hava sonrası çatılarda ve tabelalarda oluşan buz ve kar kütleleri vatandaşlar için tehlike oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:10
Bolu'da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Üç gün süren aralıksız karın ardından hava sıcaklıkları eksi 2 derece'ye kadar düştü; bu durum başta tabela ve çatılar olmak üzere birçok noktada buz sarkıtlarının oluşmasına yol açtı.

Kar yağışıyla birlikte çatılarda ve ağaçlarda biriken kar kütleleri de tehlike oluşturarak yaygın kullanım alanlarını risk altına aldı. Kentin işlek güzergâhlarından İzzet Baysal Caddesi üzerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, iş yeri tabelalarında ve çatılarda oluşan buz kütleleri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Vatandaşın Uyarısı

Ali Tuğra Kartal konuşmasında şunları söyledi: "3 gündür etkili kar yağışı var. İlimizde fena bir kar yağışı var. Kar ve buz kütleleri bizi gerçekten tedirgin ediyor. Hem gençler olsun hem aileler olsun çocuklar için çok büyük bir tehlike, bunların hemen önüne geçilmesi lazım. Sakatlanma ve yaralanmalara yol açabilir".

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

