Bolu'da Kayıp 30 Küçükbaş Dronla Kısa Sürede Bulundu

Mengen Kavacık'ta kaybolan 30 küçükbaş, Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin dron destekli aramasıyla ormanlık alanda bulunup sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 14:41
Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Kavacık köyü'nde kaybolan 30 küçükbaş hayvan, Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin dron destekli aramasıyla kısa sürede bulundu.

Dron Destekli Arama ve Teslimat

Tuncay Meriç, bir gün önce köy çevresinde otlayan 30 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirmek üzere Mengen Orman İşletme Müdürlüğü'ne başvurdu. Müdürlüğe bağlı ekipler, geniş bir alanda dron yardımıyla arama çalışması başlattı.

Havadan yapılan taramalarda kayıp sürünün ormanlık alan içinde olduğu tespit edildi. Dron görüntülerinin yönlendirmesiyle bölgeye ulaşan ekipler, hayvanlara kısa sürede ulaşıp, kayıp 30 küçükbaş hayvanı tutanakla sahibine teslim etti.

