Bolu'da Kayıp 30 Küçükbaş Dronla Kısa Sürede Bulundu

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Kavacık köyü'nde kaybolan 30 küçükbaş hayvan, Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin dron destekli aramasıyla kısa sürede bulundu.

Dron Destekli Arama ve Teslimat

Tuncay Meriç, bir gün önce köy çevresinde otlayan 30 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirmek üzere Mengen Orman İşletme Müdürlüğü'ne başvurdu. Müdürlüğe bağlı ekipler, geniş bir alanda dron yardımıyla arama çalışması başlattı.

Havadan yapılan taramalarda kayıp sürünün ormanlık alan içinde olduğu tespit edildi. Dron görüntülerinin yönlendirmesiyle bölgeye ulaşan ekipler, hayvanlara kısa sürede ulaşıp, kayıp 30 küçükbaş hayvanı tutanakla sahibine teslim etti.

BOLU’NUN MENGEN İLÇESİNE BAĞLI KAVACIK KÖYÜNDE KAYBOLAN 30 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN, MENGEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN DRON DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASIYLA KISA SÜREDE BULUNDU.