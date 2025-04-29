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Bolu'da Orman Yangınlarıyla Mücadelede Helikopter Desteği

Bolu'da orman yangınlarıyla mücadele için Mi-8 tipi helikopter konuşlandırıldı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 12:12
Bolu'da Orman Yangınlarıyla Mücadelede Helikopter Desteği

Bolu'da Orman Yangınlarıyla Önlem Alınıyor

Bolu'da meydana gelen orman yangınlarına karşı Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen bir yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı. Bu stratejik adım, kentin orman varlığını koruma çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Helikopterin Özellikleri

Mi-8 tipi helikopter, 6-7 kişi kapasitesi ile birlikte tek seferde yaklaşık 2,5 ton su atma kapasitesine sahip. Bu helikopter, ortalama 2 saat havada kalabilme yeteneği ile yangın söndürme çalışmalarında büyük bir avantaj sağlıyor.

Geçmişteki Yangınlar ve Zarar

Bolu'daki orman yangınları, özellikle 2024 yılında ciddi bir tehdit oluşturmuştu. Bu yıl içerisinde meydana gelen toplam 46 orman yangını, 3 bin 615 hektarlık ormanlık alanın zarar görmesine neden olmuştu. Konuşlandırılan helikopterin, benzeri felaketlerin önlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Bolu'da orman yangınlarına müdahale çalışmalarında kullanılmak üzere söndürme helikopteri...

Bolu'da orman yangınlarına müdahale çalışmalarında kullanılmak üzere söndürme helikopteri konuşlandırıldı. Gerede ilçesinde bulunan tomruk deposu alanına konuşlandırılan helikopter, orman yangınlarına müdahale çalışmalarında kullanılacak.

Bolu'da orman yangınlarına müdahale çalışmalarında kullanılmak üzere söndürme helikopteri...

Bolu'da orman yangınlarına müdahale çalışmalarında kullanılmak üzere söndürme helikopteri konuşlandırıldı. Gerede ilçesinde bulunan tomruk deposu alanına konuşlandırılan helikopter, orman yangınlarına müdahale çalışmalarında kullanılacak.

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