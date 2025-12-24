DOLAR
Bolu’da Özel Eğitimde Velilere Dikiş Kursu — Aile Ekonomisine Katkı

Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda velilere Halk Eğitim iş birliğiyle açılan dikiş kursu, aile ekonomisine katkı ve sosyalleşme sağlıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:52
Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda velilere dikiş-nakış atölyesi

Bolu’da orta ve ileri düzey zihinsel yetersizlik ile otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulunda örnek bir uygulama hayata geçirildi. Okul yönetimi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan dikiş-nakış kursu, velilere hem meslek kazandırıyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Eğitim modeli ve kadro

Seyit Mahallesi’nde faaliyet gösteren okulda, özel ilgi gerektiren eğitim modeli uygulanıyor. Okulda toplam 148 öğrenci bulunuyor ve eğitimler, özel ilgi ve birebir takip gerektirdiği için okul kadrosunda görev yapan 80 öğretmen ile her sınıfta aynı anda 2 öğretmen derse giriyor. Öğrencilerin eğitimleri sabah 09.00 ile öğleden sonra 14.45 saatleri arasında sürüyor.

Velilere yönelik atölye ve ekonomik katkı

Çocuklarını okula getiren velilerin bekleme sürelerini verimli kullanmaları amacıyla açılan atölyede, veliler usta öğreticiler eşliğinde dikiş-nakış öğreniyor, sosyalleşiyor ve stres atıyor. Atölyede hazırlanan el emeği ürünlerin yaz döneminde okul yararına düzenlenecek hayır panayırında sergilenip satışa sunulması hedefleniyor. Öğrenciler teneffüse çıktığında atölyeyi bırakan anneler, çocuklarıyla oyun alanlarında vakit geçiriyor; bazı anneler ise çocukları için kıyafet dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor.

Velilerin görüşleri

Saniye Acet: "Oğlum son sınıfta otizm öğrencisi. Sabah saat 09.00’da buraya geliyoruz. Akşam 15.00’a kadar çocuklarımızı bekliyoruz. Bu arada da kendimize özel böyle dikiş kursu açıldı. Burada da zamanımızı bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu kurs açılmadan önce ne yapıyorduk? Aşağıda kendimize göre işte el işleri yine böyle etkinlikler kendi kendimize bir şeyler yapıyorduk ama oturuyorduk. Çocuklarımızla vakit geçiriyorduk. Burası faydalı oldu tabii ki. Biz Bizim için de çok faydalı oldu. En azından vaktimizi değerlendiriyoruz. Bir şeyleri öğreniyoruz. Mesela kendi diktiklerimizi veya çocuklarımızın üstüne giydiklerini kendimiz dikiyoruz"

Ebru İnceayan: "Biz de zamanımızı değerlendirmek adına bir şekilde hayatı yakalamaya çalışıyoruz. Mutluyuz. Arkadaşlarımızla elimizden geldiğince verimli olmaya çalışıyoruz. elimizdeki ürüne göre aslında şekillendiriyoruz. Ama daha çok evimizde gerekli olan işlerimizi bitiriyoruz. Hepimizin mutlaka yapması gereken bir iş oluyor. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Gelir sağlıyoruz. Öğreniyoruz. Okulumuza bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz"

Okul yönetimi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, hem özel eğitime erişimi kolaylaştırmak hem de velilerin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlamak amacıyla örnek bir model olarak ön plana çıkıyor.

Özel çocuklar eğitim alırken, anneleri el emeği ürünler üretiyor

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

