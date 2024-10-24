Bolu'da Tanker-Otomobil Çarpıştığı Kazada İki Sürücü Yaralandı

Bolu'da Tanker ve Otomobil Çarpıştı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada, tanker ve otomobil çarpıştı. Olayda her iki araçta bulunan sürücüler yaralandı.

Kaza Anı ve Sebebi

Otoyolda Ankara yönüne ilerleyen Kadir K. yönetimindeki 06 EHC 824 plakalı soda yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Abant gişeleri yakınlarında kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tanker, demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve Mirzeydin A. idaresindeki 06 BJT 816 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay Yerinde Yapılan Müdahale

Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücülere sağlık personeli tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldılar.

Ulaşım Durumu

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tanker ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yolda, trafik bir süreliğine kontrollü şekilde sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tanker ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yolda, trafik bir süreliğine kontrollü şekilde sağlandı.