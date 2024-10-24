DOLAR
34,24 0,07%
EURO
37,07 -0,17%
ALTIN
3.015,51 -0,8%
BITCOIN
2.294.335,04 -0,5%

Bolu'da Tanker-Otomobil Çarpıştığı Kazada İki Sürücü Yaralandı

Bolu'da yaşanan tanker ve otomobil çarpışmasında sürücüler yaralandı, ulaşım kısa süreliğine aksadı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:39
Bolu'da Tanker-Otomobil Çarpıştığı Kazada İki Sürücü Yaralandı

Bolu'da Tanker ve Otomobil Çarpıştı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada, tanker ve otomobil çarpıştı. Olayda her iki araçta bulunan sürücüler yaralandı.

Kaza Anı ve Sebebi

Otoyolda Ankara yönüne ilerleyen Kadir K. yönetimindeki 06 EHC 824 plakalı soda yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Abant gişeleri yakınlarında kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tanker, demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve Mirzeydin A. idaresindeki 06 BJT 816 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay Yerinde Yapılan Müdahale

Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücülere sağlık personeli tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldılar.

Ulaşım Durumu

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tanker ile otomobilin...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tanker ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yolda, trafik bir süreliğine kontrollü şekilde sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tanker ile otomobilin...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tanker ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yolda, trafik bir süreliğine kontrollü şekilde sağlandı.

İLGİLİ HABERLER

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da 'Intifada' Söylemi İçin Hapis Cezası İstemi
2
Osmaneli'de Atatürk Köşesi Açıldı
3
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama
4
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar Küresel Kurum Reformunu Savundu
5
Filistin Başbakanı Mustafa ve Japonya Dışişleri Bakanı İvaya'nın Gazze Üzerine Yapılan Görüşmeleri
6
Kırklareli'nde Kaçak Hayvan Ticareti
7
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Asker Göndermesine Tepki Gösterdi

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek