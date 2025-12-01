Bolu'da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı
Bolu'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.
Dün gün boyu aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağan karla birlikte Sarıalan Yaylası, Aladağlar ve Kartalkaya kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Dron görüntüleri ve donan kaynak suları
Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentin yüksek kesimleri dronla görüntülendi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü bölgelerde kaynak suları dondu.
