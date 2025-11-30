Bolu’da Yüksek Kesimlere Kar Yağdı
Gece yağışları şehir merkezinde yağmur, yükseklerde kara dönüştü
Gece saatlerinde Bolu’da başlayan yağışlar, şehir merkezinde yağmur olarak görülürken yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu.
Şehir merkezindeki yağmur, yükselen rakımlarda yerini kara bıraktı; Bürnük Yaylası ise kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Gece saatlerinde kaydedilen bu yağışlar, bölgedeki yüksek kesimlerde kar manzaraları oluşturdu.
KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU BÜRNÜK YAYLASI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.