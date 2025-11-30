Bolu’da Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

Bolu’da gece saatlerinde şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu; Bürnük Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 09:32
Bolu’da Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

Bolu’da Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

Gece yağışları şehir merkezinde yağmur, yükseklerde kara dönüştü

Gece saatlerinde Bolu’da başlayan yağışlar, şehir merkezinde yağmur olarak görülürken yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu.

Şehir merkezindeki yağmur, yükselen rakımlarda yerini kara bıraktı; Bürnük Yaylası ise kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Gece saatlerinde kaydedilen bu yağışlar, bölgedeki yüksek kesimlerde kar manzaraları oluşturdu.

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU BÜRNÜK YAYLASI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU BÜRNÜK YAYLASI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Minik Öğrenciler "Cami Market Projesi"ni Ziyaret Etti
2
Trabzon'da Lamborghini Köy Yollarında İlgi Odağı Oldu
3
Kıbrıs Gazisi Karabey Eroğlu, Erzurum'da Uğurlandı
4
Aydın'da Tarımın Gündemi: 17 İlçede Üretici Buluşmaları ve Şapla Mücadele
5
Sivas'ta 50 Çeşit Bitki Çayı: Renkleri ve İsimleriyle İlgi Çekiyor
6
Eskişehir'de Solunum Problemiyle Gelen İlk Sinir Kılıfı Tümörü Başarıyla Çıkarıldı
7
Papa 14. Leo İstanbul'da Mattia Ahmet'in Babası Andrea Minguzzi ile Görüştü

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı