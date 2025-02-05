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Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkisi

Bolu Dağı'ndaki D-100 kara yolunda kar ve sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:58
Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkisi

Bolu Dağı'nda Zorlu Hava Koşulları

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar ve sis, sürücüler için zorlu şartlar oluşturdu. Hafif kar yağışı ve yer yer görülen sis, görüş mesafesini 40 metreye kadar düşürdü.

Bununla birlikte, yol kenarlarının karla kaplanmasına rağmen, ulaşımda aksama yaşanmadığı gözlemlendi. D-100 kara yolunun Düzce kesiminde ise Karanlıkdere, Bakacak, Taşaltı ve Darıyeri Hasanbey mevkilerinde sürücüler dikkatli seyir halinde bulunuyor.

Ayrıca, Anadolu Otoyolu üzerindeki Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları arasında da karın etkisi hissedildi. Kara yolları ekipleri, güzergahlarda karla mücadele çalışmaları yürütmekte.

Bolu kent merkezinde de kar yağışının görüldüğü belirtiliyor.

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